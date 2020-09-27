انطلاق فعاليات أكاديمية الحلم والسعادة بمدرسة محمد بن خالد

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

انطلقت مؤخراً فعاليات أكاديمية الحلم والسعادة، وذلك بمدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال الخاصة في منطقة العين، والتي جاءت برعاية ودعم الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وليكون إطلاق الأكاديمية تجربة داعمة لجهود القيادة الحكيمة، ووزارة التربية والتعليم في بناء أجيال إمارات المستقبل، لاسيما أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ قيم السعادة والحلم وأثرهما في تحقيق جودة الحياة للطالب بتوفير بيئة تربوية متكاملة ومحفزة، تعمل على التنمية الشمولية والمتوازنة وفق مؤشرات جودة الحياة للطالب، عبر الاهتمام بمواهبه وشغفه، والعمل على اكتشافهما وتعزيزهما وتنميتهما.

وتمثلت أولى محطات الأكاديمية بفعالية بساط الأحلام الذي يعبر بالطاقم الطلابي عبر ست محطات تتخللها العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج الممتعة بهدف اكتشاف مواطن شغفهم، ورعاية أحلامهم، وتعزيز قيم السعادة والحلم لديهم، وإكسابهم أدوات ومفاتيح رسم خطواتهم نحو السعادة الحقيقية.

وتستهدف هذه المبادرة فئات الطلاب من مرحلة الروضة وحتى الصف الثامن، بهدف إحداث تحول جذري في مقومات وشكل وأدوار المدرسة وفعالياتها في تعزيز جودة حياة الطلاب وحصولهم على فرص تربوية وتعليمية متكافئة ومنصفة تمكنهم من اكتشاف ذواتهم والعالم من حولهم. وتكسبهم الأدوات والمصادر والتقنيات اللازمة، ليتمتعوا بالصحة النفسية والعقلية والجسدية والعلاقات الإيجابية التي سترسم خطواتهم نحو دروب السعادة الحقيقية.

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