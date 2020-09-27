مبادرة إنسانية لإغاثة المتضررين في لبنان والسودان

المصدر: الفجيرة - وام

أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مبادرة إنسانية تحت شعار «معاً نمد يد العون» بالتنسيق والتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالفجيرة، بهدف تقديم المساعدات الموجّهة إلى الجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان الشقيقتين ودعم جهود الإغاثة والتخفيف من معاناة الأشقّاء المتضررين.

تأتي المبادرة بمشاركة أكثر من 270 متطوّعاً ومتطوّعة من كوادر المؤسسة، الذين ساهموا تحت مظلة إنسانية واحدة بمد يَد العون والعطاء وتفعيل مبدأ الشراكة بينهم والتضامن كأسرة واحدة لإغاثة المتضررين الذين هم في أمسّ الحاجة للعون في مثل هذا الوقت الصعب.

وشملت المساعدات البطّانيات ومستلزمات الأطفال والملابس لمختلف الفئات والأعمار، وكذلك المواد الغذائية والمستلزمات الطبّية الإغاثية التي يُستعان بها في حالات الطوارئ، إلى جانب مساعدات متنوعة أخرى.

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