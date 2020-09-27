الجامعة العربية تشيد بدعم القيادة للمرأة الإماراتية

المصدر: القاهرة - وام

ثمّنت جامعة الدول العربية المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

وأكدت السفيرة دينا دواي مدير إدارة المرأة والأسرة والطفل بالجامعة العربية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مكانة المرأة وحماية حقوقها، مشيرة إلى أن الإمارات رائدة في هذا المجال، وتقوم بخطوات كثيرة لتعزيز دور المرأة وحماية حقوقها ومساواتها بالرجل.

وهنأت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، المرأة الإماراتية بمرسوم مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

وقالت الدكتورة كيوان، إن هذه الخطوة تعكس دعم قيادة الدولة المتواصل للمرأة الإماراتية، مشيرة في هذا الصدد إلى قرار رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

كما ثمّنت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، المستمر للمرأة في دولة الإمارات وفي المنطقة العربية.

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