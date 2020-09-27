إنجاز التجارب النهائية لـ«مزن سات» بنجاح استعداداً للانطلاق غداً

المصدر: أبوظبي - وام

أنجز فريق عمل القمر الصناعي «مزن سات» بنجاح التجارب النهائية استعداداً لانطلاقه في مهمته العلمية غداً «الاثنين» الموافق 28 سبتمبر الجاري.

وينطلق القمر الصناعي «مزن سات» - الذي قام بتطويره طلبة جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة - إلى مداره من قاعدة بليسيتسك الفضائية في روسيا على متن الصاروخ «سويوز» لينضم إلى قائمة الأقمار الصناعية التي تملكها وتشغلها الدولة، وتسهم من خلالها في تطوير العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز الابتكار في هذا القطاع الوطني المهم.

وسيقيس القمر الصناعي عند وصوله إلى مداره مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتوزيعها في الغلاف الجوي باستخدام جهاز علمي يعمل بالأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة. وسيقوم طلبة جامعة خليفة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة برصد ومعالجة وتحليل البيانات التي يرسلها إلى المحطة الأرضية الأساسية في مختبر الياه سات في جامعة خليفة والمحطة الأرضية الفرعية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

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