مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تعزز الاستدامة بـ«المسكن الأخضر»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

عززت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان معايير الاستدامة في مختلف مشروعاتها، من خلال استخدام الأنظمة الخضراء المستدامة، وأنظمة توفير الطاقة، حيث حولت المؤسسة المسكن رقم «1004»، ضمن مشروع «البرشاء 1240 مسكن»، وهو نموذج مكون من 4 غرف نوم، مصمم بالطراز المحلي، إلى «مسكن أخضر» نموذجي، يعتمد على أنظمة توفير الطاقة والأنظمة الذكية.

مسطحات خضراء

وطبقت المؤسسة نظام «جرين مت» في زراعة المسطحات الخضراء على سطح المسكن المؤلف من طبقات عدة بسماكة وسطية 25 سنتيمتراً، حيث يشكل ذلك حماية إضافية وعزلاً حرارياً للمسكن من أشعة الشمس، وبالتالي التقليل من الطاقة اللازمة لتبريده، كما طبقت هذا النظام في حديقة المسكن، من خلال تزويد بطبقة من (جرين مت) بسماكة 13 مليمتراً مصنوعة من ألياف النخل، بحيث يتم الاحتفاظ بالرطوبة تحت المزروعات، ما يقلل من استهلاك مياه الري وبالوقت نفسه يشكل حماية للمزروعات من النباتات الضارة والحشرات. وعالجت المؤسسة المياه الرمادية التي تنتج عن (مياه الغسيل والشطف) في المسكن والتي تشكل نسبة 55 - 75% من إجمالي المياه الناتجة من المسكن، حيث تم تحويلها إلى مياه صالحة للري، من خلال بناء خزان خرساني لمعالجة المياه الرمادية تحت الأرض في الحديقة الخلفية للمسكن، ومجهز بكل التجهيزات والتوصيلات الإلكتروميكانيكية اللازمة، حيث يتم توفير نسبة 30 ــ 40% من المياه من خلال معالجة المياه الرمادية، كما تم استخدام الخرسانة الخضراء في إنشاء خزان معالجة المياه الرمادية، وكذلك استخدام مواد عزل خاصة في الخرسانة.

إضاءة موفرة

واستخدمت المؤسسة في مشروع المسكن الأخضر، المصابيح الكهربائية الداخلية والخارجية من نوع LED الموفر للطاقة، فضلاً عن تركيب سخان شمسي مركزي على السطح لتسخين المياه، وتركيب نظام تنقية مياه الشرب داخل المسكن حتى تصبح هذه المياه صالحة للشرب عن طريق جهاز خاص.

واعتمدت المؤسسة في تعزيز معايير الاستدامة الخضراء على استخدام الصبغ العاكس والعازل للحرارة الصديق للبيئة، بسماكة 250 ميكرون، والذي يعادل سماكة 15 - 20 سنتيمتراً من الصوف الزجاجي العازل، والذي يعكس نسبة 95% من أشعة الشمس ما يوفر في الطاقة بنسبة من 20 - 70%.

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