«السلامة الغذائية» تغلق «كافيتريا النوارة» بالعين

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «كافيتريا النوارة» بمنطقة الشويب بالعين والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-1113189، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة ممارسة المنشأة نشاط البقالة دون الحصول على شهادة عدم ممانعة، وذلك بالمخالفة للقوانين والتشريعات الصادرة عن الهيئة، حيث يشترط القانون حصول المنشآت الغذائية على شهادة عدم ممانعة بمزاولة النشاط من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

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