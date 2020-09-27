«قضاء أبوظبي» تطلق خدمة نشر الأحكام القضائية إلكترونياً

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي خدمة نشر الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم إمارة أبوظبي، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى رفع الوعي القانوني والمعرفي لدى أفراد المجتمع.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء أن نشر الأحكام الصادرة عن محاكم أبوظبي بمختلف درجاتها الابتدائية والاستئناف والنقض في المواد المدنية والتجارية والعقارية والعمالية، وإتاحتها عبر الموقع الإلكتروني تنفيذاً لقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي يدعم جهود تعزيز فعالية واستدامة العمليات القضائية، بما يرسخ منظومة متكاملة رائدة عالمياً.

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