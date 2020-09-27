رئيس «فريق الطوارئ» برأس الخيمة يتفقد مشاريع وادي نقب

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بجهود الجهات المعنية في تنفيذ مشاريع وادي نقب، ممثلة في مشروع إنشاء السد وأعمال مشروع الخزان المائي، الذي تنفذه دائرة الخدمات العامة بالإمارة.

جاء ذلك خلال تفقده منطقة وادي نقب، بحضور منذر محمد بن شكر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والمهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، وفلاح محمد الحرش مدير فريق الطوارئ والأزمات والكوارث برأس الخيمة، والمهندس راشد المهيري مدير المنطقة الشمالية في وزارة الطاقة والبنية التحتية.

واطلع رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، خلال الجولة التفقدية على مشاريع تطوير البنية التحتية الجاري العمل فيها، وتحويل مسار الوادي مع اقتراب حلول موسم الأمطار في إطار المساعي الرامية، للحفاظ على أرواح الأهالي وممتلكاتهم تماشياً مع حرص الجهات المعنية على أمن وسلامة سكان المنطقة والمناطق المجاورة لها.

وأكد اللواء علي عبدالله النعيمي أهمية التعاون القائم بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المشرفة على تنفيذ هذين المشروعين الحيويين باعتبارهما إضافة إلى سلسلة المشاريع التطويرية، التي تعزز من مكانة رأس الخيمة على خريطة التنمية الشاملة والتقدم والازدهار.

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