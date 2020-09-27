«طرق دبي» تنال شهادة عالمية بفاعلية إجراءات «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، على «شهادة تأكيد الإجراءات الوقائية لكوفيد 19»، مقدمة من شركة «دي إن في - جي إل» النرويجية، وهي من الجهات العالمية الرائدة في تقييم برامج مكافحة العدوى وإدارة المخاطر المصاحبة لها، بما في ذلك الأداء المتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية.

وأجرت الشركة مسحاً ميدانياً وتقييماً شاملاً لجميع الإجراءات الصحية والوقائية الاحترازية، التي اتخذتها الهيئة لحماية ركاب المواصلات العامة ومتعامليها المستفيدين من خدماتها، إضافة إلى حماية موظفيها الذين يعملون في مختلف المنشآت التابعة لها.

وتسلم معالي مطر محمد الطاير المدير العام، رئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور هلال سعيد المري المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»، الشهادة من فريق العمل في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة.

وعبّر الطاير عن سروره بحصول هيئة الطرق والمواصلات على هذه الشهادة من مؤسسة عالمية مرموقة في هذا المجال، وهو ما يعكس كفاءة وفعالية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة منذ بداية الجائحة حتى الآن، في جميع وسائل النقل والمنشآت التابعة لها.

وقال الطاير: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، طبقت هيئة الطرق والمواصلات، أفضل الممارسات العالمية في تعاملها مع جائحة «كورونا»، لتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع، حيث ركزت الهيئة على ثلاثة محاور، هي ضمان المحافظة على صحة جميع الموظفين عن طريق توفير بيئة العمل سليمة وآمنة، والتأكد من سلامة جميع مرافق الهيئة ووسائل المواصلات العامة من مخاطر الجائحة، لضمان استمرارية تقديم الخدمات في الإمارة، والاستمرار في دعم جهود حكومة دبي في مواجهة تداعيات الجائحة، فعلى سبيل المثال، تولت الهيئة خلال فترة التعقيم الوطني، تعقيم كل قطار بعد نهاية كل رحلة، وتعقيم كامل الأسطول (79 قطاراً) بشكل مكثف، بعد نهاية التشغيل يومياً، وتعقيم جميع المحطات، البالغ عددها 47 محطة يومياً.

تجاوز التداعيات

وقال هلال المري: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والتعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الأطراف، تمكنت دبي من أن تتجاوز بنجاح تداعيات جائحة «كوفيد 19»، وتعيد فتح الاقتصاد، بما في ذلك الأنشطة السياحية والتجارية، ضمن اشتراطات وإجراءات وقائية محددة».

وأشاد بالخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الطرق خلال فترة الجائحة مما أهلها للحصول على الشهادة، حيث يأتي هذا الإنجاز متزامنا مع اليوم العالمي للسياحة، وهو ما يعزز جاهزية دبي لاستقبال السياح من العديد من الوجهات العالمية، ليخوضوا تجارب مميزة ضمن بيئة آمنة.

ملصق الشعار

وقالت ندى جاسم مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية: «ستضع الهيئة ملصقات شعار شهادة تأكيد الإجراءات الوقائية لكوفيد 19، في جميع وسائل النقل الجماعي التابعة لها، وتشمل مترو وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، وفي جميع محطات المترو والترام والحافلات، إضافة إلى وضعه كذلك في مراكز إسعاد المتعاملين، مشيرة إلى أن الهيئة استكملت تقييم نضج إدارة مخاطر العدوى (Infection Risk Management Maturity Assessment)، والمتطلبات الصحية والوقائية الاحترازية الأخرى الواجب توفرها لنيل هذه الشهادة، في نهاية شهر أغسطس الماضي».

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