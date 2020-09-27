مخالفة منشآت تجارية وإغلاق صالون ومطعم بدبي لعدم الالتزام باحترازات «كورونا»

المصدر: دبي - وائل نعيم والبيان

أعلنت اقتصادية دبي مخالفة 7 منشآت تجارية، والتنبيه على منشأة واحدة بسبب مخالفتها الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا»، في حين أغلقت بلدية دبي صالوناً ومطعماً وحررت 14 مخالفة و19 تنبيهاً، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية.



ونفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول أمس، 728 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19».



وتم خلال الجولات مخالفة 7 منشآت تجارية، 6 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، وواحدة لعدم التزامها بإجراءات التباعد الجسدي. وقد تنوعت المنشآت المخالفة لتشمل محال تجزئة، خياطة وتطريز، وتجارة العطور، وذلك في مناطق عدة، شملت المرر، الضغاية، رقة البطين، بالإضافة إلى عدد من مراكز التسوق. كما تم التنبيه على منشأة واحدة بسبب عدم وضعها لملصقات التباعد الجسدي. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 720 منشأة.



من جانبها أغلقت بلدية دبي صالوناً ومطعماً بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك في 25 الشهر الجاري، حيث نفذ مفتشو البلدية 290 زيارة تفتيشية على المؤسسات، وتم تحرير 14 مخالفة وتوجيه 19 تنبيهاً، فيما بلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 88%، وبلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 255 مؤسسة.



متابعة



تحرص بلدية دبي على متابعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها سابقاً وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، إذ يقوم مفتشو بلدية دبي بالتدقيق على جميع الاشتراطات من بينها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

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