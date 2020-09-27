إغلاق 3 مطاعم مخالفة بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

أغلق فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان 3 مطاعم، لعدم الالتزام بشروط الصحة العامة، ومخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتبعها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وذلك ضمن سلسلة الجهود المتواصلة للحد من انتشار الوباء، وتعزيزاً لجودة الحياة، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وقال العميد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان إن إغلاق المطاعم الثلاثة جاء من خلال متابعة المنشآت التجارية والاقتصادية في الالتزام بالتعليمات الصادرة حول الإجراءات الاحترازية المتبعة للحماية، والحد من انتشار فيروس «كورونا»، حيث ثبت مخالفة هذه المطاعم للإجراءات الاحترازية والوقائية، إضافة إلى عدم التقيد بشروط الصحة العامة، فتم مخالفتها وإغلاقها مؤقتاً لحين التأكد من التزامها للمعاير والاشتراطات المحددة لاستئناف العمل بصورة صحية وآمنة.

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