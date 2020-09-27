تنسيق برلماني مع «الصداقة الأوروبية - الإماراتية»

المصدر: أبوظبي - البيان

بحثت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها، الذي عقد «عن بعد» مع مجموعة الصداقة الأوروبية- الإماراتية في البرلمان الأوروبي تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني بين الجانبين.

كما بحثت سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين البرلمان الأوروبي والمجالس التشريعية الخليجية، والدفع بها نحو أفق أرحب، وذلك في إطار القرار الصادر عن الاجتماع الثالث عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بتاريخ 21 يوليو 2020، بشأن تفعيل العلاقة بين المجالس التشريعية الخليجية والبرلمان الأوروبي، وتفويض المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي لعقد اجتماعات بين مجالس الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، وتنسيق اجتماعات اللجنة البرلمانية الخليجية- الأوروبية.

حضر اللقاء من المجلس الوطني الاتحادي الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وحمد سالمين السويدي الخبير البرلماني.

كما حضر اللقاء محمد عيسى بوشهاب السويدي سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا. وحضر من جانب مجموعة الصداقة الأوروبية- الإماراتية في البرلمان الأوروبي انطونيو لوبيز استوريز رئيس المجموعة، ولويس بلانكو رئيس مكتب الأمين العام لحزب الشعب الأوروبي، وخوان شيناس المساعد البرلماني في البرلمان الأوروبي، وبيانو ديغو منسق عمل المجموعة.

وتم خلال اللقاء التنسيق لعقد الاجتماعات الثنائية بين اللجنة البرلمانية الخليجية- الأوروبية والبرلمان الأوروبي خلال الفترة المقبلة عبر تقنية الاتصال المرئي.

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