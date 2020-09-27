77 % يؤيدون إنشاء منظومة إرشاد لاختيار التخصصات الجامعية افتراضياً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أيد 77% من المستجيبين لاستطلاع «البيان» الأسبوعي إنشاء منظومة إرشاد أكاديمي ومعارض لاختيار التخصصات الجامعية افتراضياً، في الوقت الذي رفض 23% منهم الأمر، وذلك عبر حساب «البيان» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وفي الاستطلاع ذاته، ولكن عبر موقع «البيان» الإلكتروني، أجاب 70% من المستطلعة آراؤهم أنهم مع إنشاء منظومة إرشاد أكاديمي ومعارض لاختيار التخصصات الجامعية افتراضياً، بينما أجاب 30% منهم أنهم ليسوا مع مثل هذه المنظومة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم أن عملية «الإرشاد الهجين» التي استحدثتها ستوفر الدعم النفسي والمعنوي والأكاديمي للطالب، حيث يعتبر المرشد أداة فعّاله في إقناع وتوجيه الطالب من خلال وضع برامج ومبادرات مناسبة لميوله، موضحة أنها ستجري التنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتنظيم معارض افتراضية من خلالها يتمكن الطلبة من التعرف على التخصصات الجامعية، وتتيح لهم الوقوف على التخصصات الجديدة.

وقالت أمل الجسمي مدير إدارة الإرشاد الأكاديمي والمهني في وزارة التربية والتعليم، إن 950 مرشداً أكاديمياً ومهنياً سيقدمون الدعم والإرشاد لجميع الطلبة على مستوى الدولة بالمدارس الحكومية وفقاً لمنظومة «الإرشاد الهجين».

وأوضحت أن الوزارة حددت 6 أدوار للمرشدين في عملية الإرشاد الهجين، تتمثل في تقديم خدمات توجيه وإرشاد للطلبة لتحقيق الرفاهية وجودة الحياة لجميع الطلبة، وتوجيه وإرشاد الطلبة لتحقيق النمو والتطور التعليمي والاجتماعي والنفسي والمهني، بالإضافة إلى دعم الطلبة اجتماعياً ونفسياً وتدريبهم على التعامل الإنساني الإيجابي، وتزويد الطلبة بالخبرات والجوانب المعرفية وإعدادهم لحياة اجتماعية أكثر رفاهية وجودة، ودعم الطلبة في الاختيار الواعي للمسار والتخصص الدراسي الذي يؤهلهم لمهنة المستقبل المتوافقة مع ميولهم واستعداداتهم وقدراتهم.

نفسي واجتماعي

واعتبرت راية المحرزي المرشد الأكاديمي والمهني، أن نظام الإرشاد الحديث سوف يساعد الطالب على تخطي أي تحدي يصادف الطلبة خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، حيث يقدم الإرشاد الدعم لرفع المستوى الأكاديمي والنفسي والاجتماعي للطالب، الذي يساعده على تخطي تلك الصعوبات من خلال دور عملية الإرشاد الافتراضي.

وذكرت أن الإرشاد الافتراضي يتم تقديمه وفق خطة متكاملة تتناسب مع احتياجات الطالب الاجتماعية والنفسية والأكاديمية والمهنية.

عملية

وأكدت عائشة سعيد المسافري المرشد الأكاديمي والمهني، أن عملية الإرشاد الافتراضية تأتي متممة للعملية التربوية والتعليمية عن بُعد باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة، حيث يساهم في رفع مستوى الوعى لدى الطلبة، وتنمية شخصية الطالب. وأوضحت أن الإرشاد الجيد يولّد لدى الطلبة الطموح ويبصرهم نحو المستقبل، وينمي الوعي الوطني لدى الطالب الذي يسهم في تنمية قدرات الطلبة في اختيار التخصص المناسب لقدراتهم وميولهم.

احتياجات

وذكرت ليلى أمين المرشد الأكاديمي والمهني أن المرشد عليه أن يكون ملماً باحتياجات سوق العمل على مدار 10 سنوات مقبلة، وأن يجمع معلوماته من كل الأطراف سواء من خلال الموارد البشرية أو توطين أو ما يرسل له من إدارة الإرشاد حول متطلبات سوق العمل ليكون الطالب مبصراً حول التخصصات المطلوبة.

ولفتت إلى أهمية استضافة شخصيات قيادية ونماذج إماراتية مشرّفة ليكونوا مثالاً يحتذى به.

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