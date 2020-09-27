«الصحة» تدعو إلى تعزيز التعاون بين الشركات العالمية للدواء والمصانع الوطنية

المصدر: دبي - البيان

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الشركات العالمية للدواء، والمصانع المحلية الوطنية، التي تتمتع بمعايير الجودة العالمية، وذلك في إطار حرص الوزارة على استشراف الفرص المستقبلية، ودعم سبل الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة، ورفد قاعدة التصنيع الدوائي المحلي بمختلف التقنيات التكنولوجية والحيوية، بما يسهم في دعم خطط وبرامج الوزارة لتعزيز الاستدامة الدوائية في الدولة.

اجتماع

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي، الذي عقدته وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع مجموعة شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج» في مقر ديوان الوزارة بدبي مؤخراً، برئاسة الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص، وحضره الدكتور مازن التاروتي رئيس مجموعة شركات البحث والتصنيع الصيدلاني في الخليج «فارماج»، وناقش الاجتماع عدداً من المحاور الرئيسية، التي ركزت في مجملها على أن دولة الإمارات تتمتع ببنية تحتية مبتكرة جاذبة للشركات العالمية العاملة في قطاع الصناعات الدوائية، فضلاً عن البيئة التشريعية، التي تحفظ لأصحاب العلاقة حقوقهم، وهذا الأمر يحظى بأهمية كبيرة في الصناعات الطبية والدوائية مقارنة بغيرها من المجالات، كما دعا الاجتماع إلى إيجاد أجندة محددة، تمكن الشركات العالمية من إنشاء مصانع لها على أرض الدولة أو عقد شراكات مع الشركات الوطنية لتوسيع نشاطاتها، والاستفادة من الخبرات المشتركة والعمل على إنتاج الأدوية التخصصية استجابة للظرف الراهن بعد انتشار فيروس (كوفيد 19)، بهدف زيادة قاعدة التصنيع الدوائي.

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