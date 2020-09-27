إنجاز مشروع تطوير الطرق أمام مدينة شخبوط الطبية

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل، وشركة أبوظبي للخدمات العامة (مساندة) التابعة لـ(القابضةADQ)، أعمال مشروع تطوير الطرق والتقاطعات وتحسين المظهر العام أمام مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 34,330,545 درهماً.

وأوضحت بلدية مدينة أبوظبي أن المشروع الذي يقع في مكان حيوي «مدينة الشيخ شخبوط الطبية»، يهدف إلى تحسين المظهر الحضاري العام أمام المستشفى وتحسين الإنارة للطرق والممرات والأماكن العامة حول مدينة الشيخ شخبوط الطبية. كما يتضمن المشروع تحسين الحركة المرورية وأعمال التجميل الطبيعي وذلك بزراعة أشجار النخيل وأخرى متنوعة، وإنشاء مسطحات أعشاب زراعية خضراء ومسطحات حصوية بألوان متنوعة.

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