تدشين برنامج لتخفيض النقاط المرورية عبر الموقع الإلكتروني لشرطة الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

دشن العميد دكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة الشريك الاستراتيجي، تطبيق برنامج خفض النقاط المرورية إلكترونياً على موقع شرطة الشارقة.

وأوضح العميد الدكتور الناعور أن تطبيق برنامج تخفيض النقاط المرورية عبارة عن محاضرات، يتم تقديمها «عن بعد»، لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد على المراجعين، بهدف تخفيض النقاط المرورية على رخصة القيادة من خلال إعادة تأهيلهم، وإكسابهم المزيد من المعرفة حول قواعد وتنظيم الطرق في دولة الإمارات وتذكيرهم بمخاطر ارتكاب المخالفات، وتصحيح بعض السلوكيات الخطأ، التي يرتكبها قائدو المركبات أثناء القيادة، التي قد تتسبب في تسجيل مخالفات مرورية بحقهم مثل: السرعة الزائدة والقيادة الخطرة والمتهورة وغيرها من المخالفات، إلى جانب تزويد مخالفي قانون السير والمرور بالمعلومات والمهارات، التي يحتاجون إليها لتغيير نمط سلوكهم وتصرفاتهم أثناء القيادة، لتكون دافعاً لتصحيح أوضاعهم وفتح صفحة جديدة لتعزيز السلامة المرورية.

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