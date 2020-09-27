نيابة بني ياس تباشر مهامها في مقرها الجديد اليوم

المصدر: أبوظبي- موفق محمد

تبدأ نيابة بني ياس بأبوظبي، اليوم، في تقديم خدماتها لكل المراجعين، عبر مقرها الجديد، وذلك بعد إكمالها كل الإجراءات المتعلقة بنقل أقسامها ومكاتب النيابة من مقرها السابق القريب من منطقة الوثبة إلى المقر الجديد.

ويقع المقر الجديد بجوار مديرية شرطة المناطق الخارجية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، على شارع الشيخ مكتوم بن راشد، وذلك في المنطقة المقابلة لكلية الشيخة فاطمة للعلوم الصحية، حيث سيتمكن المراجعون اعتباراً من اليوم من مواصلة متابعة كل المعاملات المتعلقة بالنيابة من خلاله. وبذلك تنضم نيابة بني ياس إلى مقر محكمة بني ياس، التي سبقت أن انتقلت خلال شهر فبراير الماضي إلى المبنى ذاته، الذي تم تشييده على مساحة بلغت 7.725 متراً مربعاً، وبتكلفة تقارب 54 مليون درهم.

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