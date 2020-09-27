«موارد دبي» و«مايكروسوفت» تتعاونان لتعزيز مهارات المواطنين

المصدر: دبي - البيان

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وشركة مايكروسوفت مذكرة تفاهم تهدف لتمكين المواطنين الإماراتيين، وتعزيز مهارات موظفي حكومة دبي، وفقاً لاستراتيجية حكومة دبي التي تهدف إلى تأهيل موظفيها، وصقل مهاراتهم، وترسيخ خبراتهم في مختلف المجالات.

وجاءت هذه المذكرة في إطار «برنامج ريادة» الخاص بإعداد وتمكين الكفاءات الفنية والسلوكية والمهنية لدى الموظف الإماراتي من خلال تبادل المعارف والخبرات بين الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها إن لزم، إذ يتم تبادل الموظفين المواطنين مع تلك الجهات لفترة زمنية محددة، يتم من خلالها التدريب على رأس العمل والظل الوظيفي وفقاً للتخصصات التي تتميز بها كل جهة والمستهدفة لتطوير كفاءات المواهب الإماراتية.

وقع المذكرة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسيد حشيش المدير العام الإقليمي لشركة مايكروسوفت في الإمارات، حيث تم التوقيع عن بُعد من خلال تقنية ميكروسوفت تيم (Microsoft Teams).

وبموجب مذكرة التفاهم ستقدم مايكروسوفت الدعم المناسب تماشياً مع «برنامج ريادة» والمبادرة الوطنية «طموح»، حيث ستوفر لمواطني دولة الإمارات فرص التدريب والانتداب الوظيفي في مايكروسوفت، بالإضافة لتطبيقات عملية من شأنها تدريب وتزويد الإماراتيين بأفضل المهارات العالمية على صعيد بيئة الأعمال، وبإشراف خبراء متخصصين لدى مايكروسوفت، بالإضافة إلى تقديم دورات الشهادات المهنية لهم لتسريع حياتهم المهنية، بالإضافة إلى تقديم دورات فنية معتمدة لهم بُغية دفع عجلة مسيرتهم المهنية.

وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على الارتقاء بالمورد البشري المواطن، وتمكين موظفي حكومة دبي من الإبداع في مختلف المجالات الوظيفية، من خلال إكسابهم الخبرات العملية، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وقال إن الدائرة تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية لتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية، وإعدادهم الإعداد المناسب لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية نحو التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والشبه حكومية.

وأضاف أن الشراكة مع مايكروسوفت تركز على تقديم تدريب على مستوى عالمي لتعزيز أداء الجهات الحكومية، حيث سيعزز هذا التدريب والخبرة المقدمة للمواهب الإماراتية، مهارات جيل المستقبل، مما يرسخ مكانة الإمارات مركزاً رقمياً متنوعاً للإبداع والابتكار، ونحن على ثقة من أن هذه الاتفاقية ستعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار.

ومن جانبه أكد سيد حشيش المدير الإقليمي لمايكروسوفت الإمارات التزام مايكروسوفت بدعم الرؤية المستقبلية الرقمية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن «برنامج طموح» الذي تتبناه الشركة سيزود الشباب الإماراتي بالمهارات العالمية التي تعد ركيزة أساسية للأجندة الوطنية، وتتماشى مع رؤية دبي 2021، والتحول الرقمي لدولة الإمارات والقدرة التنافسية العالمية لها.

وقال إن هذا التعاون هو تطور طبيعي لدور مايكروسوفت في رحلة التحول الاقتصادي لدولة الإمارات، إذ كانت حاضرة في الإمارات على مدار ربع قرن، وتسعى لتعميق مساهماتها في المجتمع الإماراتي خلال القرن الحادي والعشرين، من خلال تمكين الجيل القادم من المواهب الشابة الإماراتية.

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