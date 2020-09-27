عبدالله بلحيف: خطة لتعزيز تسويق المنتج الزراعي المحلي

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة أن الوزارة تعمل حالياً على خطة لتعزيز تسويق المنتج الزراعي المحلي بما يضمن توفير قنوات فعّالة لاستلامه من المزارعين وطرحه في السوق المحلي بشكل يضمن تعزيز تنافسيته في مقابل المنتج المستورد وزيادة معدلات بيعه لتشجيع المزارعين على التوسّع في الزراعة والإنتاج.

جاء ذلك خلال زيارة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، مزرعة «علي محمد العويص» في منطقة ضدنا بإمارة الفجيرة، ضمن جولة ميدانية تستهدف تعزيز أمن واستدامة الغذاء ورفع كفاءة وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، والتوسّع في استخدام وتطبيق نظم الزراعة الحديثة.

وناقش معاليه مع مسؤولي المزرعة أهم التحديات التي تواجه المزارعين في المنطقة والقطاع بشكل عام، موجهاً بسرعة العمل على إيجاد الحلول المناسبة والفعّالة لها، بما يضمن زيادة المنتج الزراعي المحلي، وتعزيز النشاط التجاري للمزارعين المواطنين.

استدامة

وقال معاليه: إن تحقيق أمن واستدامة الغذاء بات أحد الأهداف الاستراتيجية ذات الأولوية لدولة الإمارات، لذا تعمل الوزارة عبر توجهات عدة على زيادة الإنتاج المحلي في المقام الأول، وتعزيز استخدام نظم الزراعة الحديثة وحث الجهات التمويلية ورجال الأعمال والشباب على الاستثمار في هذا النوع من الزراعات التي تضمن حجم إنتاج وجودة عالية.

ولفت إلى أن الوزارة ضمن حرصها على ضمان أعلى مستويات سلامة الغذاء وتعزيز تنافسية المنتج الزراعي المحلي، تعمل حالياً على تعزيز دورها الرقابي بالتعاون مع الجهات والسلطات المحلية على حركة بيع واستخدام المبيدات غير المرخصة والتي يمكن أن تضر بسلامة وجودة المنتج الزراعي.

محاصيل

وتتخصص المزرعة في إنتاج محاصيل البطيخ والشمام، بالإضافة إلى زراعة محاصيل الخيار والطماطم والذرة والمانجو والليمون والرمان واللوز، وتطبق المزرعة نظام الري بالتنقيط ضمن منظومة للاستهلاك المستدام للمياه.

وشملت جولة معالي الوزير، المشاركة مع وفد من الوزارة ومجموعة واسعة من الشباب في زراعة شتلات أشجار القرم في منطقة البدية، ضمن مبادرتها للتوسع في زراعة أشجار القرم في مختلف المناطق الساحلية في الدولة والتي شملت زراعة 30 ألف شجرة حتى الآن.

رافق معالي الوزير خلال الجولة سلطان علوان وكيل الوزارة بالوكالة، والمهندس سيف الشرع الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع التنوع الغذائي، وصلاح الريسي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء البحرية بالوكالة.

شراكة

اختتم معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي جولته بزيارة مزرعة «خليج دبا» للمحار، التي تمثل أحد المشاريع الابتكارية المهمة التي تم تطويرها عبر شراكة إماراتية أوروبية لإنتاج محار المحيط الهادي في مياه الدولة، وتمكنت المزرعة خلال السنوات الأربع الأخيرة من تطوير وزيادة إنتاجها ليصل إلى 400 ألف محارة شهرياً يتم تسويقها في السوق المحلي بالإضافة إلى تصدير جزء من الإنتاج لبعض الدول حول العالم.

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