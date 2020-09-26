الجامعة العربية تشيد بدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية

المصدر: وام

ثمنت جامعة الدول العربية المرسوم بقانون اتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

وأكدت السفيرة دينا دواي، مديرة إدارة المرأة والأسرة والطفل بالجامعة العربية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز مكانة المرأة وحماية حقوقها، مشيرةً إلى أن الإمارات رائدة في هذا المجال، وتقوم بخطوات كثيرة لتعزيز دور المرأة وحماية حقوقها ومساواتها بالرجل.

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