«شؤون الوطني» تنظم اللقاء التفاعلي الثاني ضمن «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»

المصدر: أبوظبي - البيان

تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تنظيم اللقاءات المباشرة ضمن فعاليات مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، والذي يتضمن سلسلة من المحاضرات التي تنظمها الوزارة عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، لتعزيز الوعي وبناء ثقافة مشاركة سياسية بين جميع أفراد المجتمع.

واستضافت المبادرة في ثاني جلساتها الدكتور أحمد المنصوري المختص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، الذي تحدث في محاضرة بعنوان «القانون الدولي والتزامات دولة الإمارات العربية المتحدة»، حول مجموعة من الموضوعات التي تتعلق بتفاعل دولة الإمارات مع القضايا العالمية وأوجه التعاون بين الإمارات والمنظمات الدولية.

وبيّن المنصوري أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز علاقاتها مع جميع دول العالم، معتمدةً على مبدأ الحكمة والاعتدال والتوازن واعتماد أسلوب الحوار والتفاهم والعمل على تعزيز حل المشكلات والنزاعات بالطرق السلمية، وبما يتناسب مع ما تنص عليه المواثيق الدولية والتي حرصت دولة الإمارات ومنذ تأسيسها على احترامها والعمل بمقتضاها، وما عزز بدوره من المكانة المميزة لدولة الإمارات كأحد اللاعبين الرئيسيين على الساحتين الإقليمية والعالمية.

وذكر المنصوري أن دولة الإمارات تعمل بشكل دائم على التفاعل مع القضايا العالمية، وتقديم المساعدات وتخفيف المعاناة عن المحتاجين حول العالم، لتصبح واحدة من أهم الدول في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، والذي برز بشكل واضح وجلي من خلال ما قدمته من دعم للكثير من الدول خلال الأزمات التي تمر بها.

وأوضح أن دولة الإمارات أسست علاقات وثيقة مع المنظمات الإقليمية والعالمية، حيث إنها تحرص على توفير الدعم وبذل الجهود التي تمكن هذه المنظمات من تحقيق أهدافها، ما جعلها تحظى بالتقدير والإعجاب من هذه المنظمات التي تعتبر دولة الإمارات شريكاً استراتيجياً لها.

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