"طرق دبي" تنال شهادة عالمية لفاعلية إجراءاتها الوقائية لكوفيد 19

المصدر: البيان الإلكتروني

تتويجاً للجهود التي تبذلها حكومة دبي لمكافحة جائحة "كوفيد-19"، والعودة التدريجية للأنشطة التجارية والسياحية وكذلك الحياة الطبيعية، وتعزيز سمعة المدينة كوجهة عالمية آمنة لاتباعها أفضل الإجراءات الوقائية في التعامل مع الجائحة، حصلت هيئة الطرق والمواصلات على(شهادة تأكيد الإجراءات الوقائية لكوفيد-19) مقدمة من شركة "دي إن في - جي إل" النرويجية، وهي من الجهات العالمية الرائدة في تقييم برامج مكافحة العدوى وإدارة المخاطر المصاحبة لها بما في ذلك الأداء المتعلق بالإجراءات الصحية والوقائية، وأجرت الشركة مسحا ميدانيا وتقييما شاملا لجميع الإجراءات الصحية والوقائية الاحترازية التي اتخذتها الهيئة لحماية ركاب المواصلات العامة ومتعامليها المستفيدين من خدماتها، إضافة إلى حماية موظفيها، الذين يعملون في مختلف المنشآت التابعة لها.

وتسلم معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بحضور سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي "دبي للسياحة" الشهادة من فريق العمل في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة.

أفضل الممارسات

وعبر الطاير عن سروره بحصول هيئة الطرق والمواصلات على هذه الشهادة، من مؤسسة عالمية مرموقة في هذا المجال، وهو ما يعكس كفاءة وفعالية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الهيئة منذ بداية الجائحة حتى الآن في جميع وسائل النقل والمنشآت التابعة لها.

وقال: تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، طبقت هيئة الطرق والمواصلات أفضل الممارسات العالمية في تعاملها مع جائحة كورونا، لتوفير بيئة آمنة وصحية للجميع، حيث ركزت الهيئة على ثلاثة محاور، هي ضمان المحافظة على صحة جميع الموظفين عن طريق توفير بيئة العمل سليمة وآمنة، والتأكد من سلامة جميع مرافق الهيئة ووسائل المواصلات العامة من مخاطر الجائحة لضمان استمرارية تقديم الخدمات في الامارة، والاستمرار في دعم جهود حكومة دبي في مواجهة تداعيات الجائحة، فعلى سبيل المثال تولت الهيئة خلال فترة التعقيم الوطني، تعقيم كل قطار بعد نهاية كل رحلة، وتعقيم كامل الأسطول (79 قطاراً) بشكل مكثف بعد نهاية التشغيل يومياً، وتعقيم جميع المحطات البالغ عددها 47 محطة يومياً".

وأضاف قائلا: "تمكنت الهيئة من الاستمرار في تقديم جميع خدماتها للمتعاملين، وذلك بفضل نهجها المبتكر في تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية تقدمها عبر أربع قنوات رقمية وموقع إلكتروني على مدار الساعة، إلى جانب استمرارية سير العمل في المشاريع الاستراتيجية وفقاً للبرامج الزمنية المعتمدة، وذلك بفضل تطبيقها لسياسة محكمة لإدارة مشاريعها تتضمن وضع خطط استجابة للمخاطر التي قد تواجه المشاريع للتغلب على مختلف التحديات".

تتجاوز التداعيات

ومن جهته قال سعادة هلال المري، المدير العام لـــ"دبي للسياحة": "بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي والتعاون والتنسيق المشترك بين مختلف الأطراف تمكنت دبي من أن تتجاوز بنجاح تداعيات جائحة "كوفيد-19" وتعيد فتح الاقتصاد بما في ذلك الأنشطة السياحية والتجارية ضمن اشتراطات وإجراءات وقائية محددة، والسعي نحو الوصول إلى مرحلة التعافي التام".

وأضاف سعادته قائلا: "لقد حرصت مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص على اتباع التدابير الوقائية لمكافحة "كوفيد-19"، وهو ما عزز الثقة لدى المسافرين والجمهور بأن دبي هي مدينة آمنة ومفضلة للزيارة. وأنها تسير بخطى ثابتة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية والتعافي".

وأشاد سعادته بالخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة الطرق والمواصلات خلال فترة الجائحة مما أهلها للحصول على شهادة تأكيد الإجراءات الوقائية لكوفيد-19، حيث يأتي هذا الإنجاز متزامنا مع اليوم العالمي للسياحة، وهو ما يعزز جاهزية دبي لاستقبال السياح من العديد من الوجهات العالمية، ليخوضوا تجارب مميزة ضمن بيئة آمنة".

ملصق الشعار

إلى ذلك، قالت ندى جاسم، مدير إدارة تخطيط وتنظيم السلامة والمخاطر في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية: "ستضع الهيئة ملصقات شعار (شهادة تأكيد الإجراءات الوقائية لكوفيد 19)، في جميع وسائل النقل الجماعي التابعة لها، وتشمل مترو وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، وفي جميع محطات المترو والترام والحافلات، إضافة إلى وضعه كذلك في مراكز إسعاد المتعاملين، مشيرة إلى أن الهيئة استكملت (تقييم نضج إدارة مخاطر العدوى) (Infection Risk Management Maturity Assessment) والمتطلبات الصحية والوقائية الاحترازية الأخرى الواجب توفرها لنيل هذه الشهادة في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وأكدت أن هذه الشهادة تسهم في رفع مستوى الأمان والاطمئنان والارتياح لدى جميع مستخدمي وسائل المواصلات العامة من السكان والزائرين والمقيمين، كما سَتُعَزِّزُ هذه الخطوة مكانة الإمارة في العودة لاستقطاب المزيد من الزائرين والسائحين من جميع أنحاء العالم في الفترات القادمة.

تجدر الإشارة إلى أن ملصق الشعار يحمل علامة الثقة في الوقاية من العدوى المسمى (عنايتي) (My Care-Infection Prevention Trust Mark) ويحتوي الملصق على (رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، حيث بإمكان أي شخص توجيه هاتفه الذكي لتنزيل المعلومات الخاصة بهذه المبادرة وما اتخذته الهيئة من إجراءات صحية ووقائية احترازية للوقاية من تداعيات جائحة كورونا.

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