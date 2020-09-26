هيئة كهرباء ومياه دبي تضيف إلى سجلها عشر جوائز محلية وعالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

استمراراً لمسيرتها الحافلة بالنجاحات والإنجازات الرائدة في كافة مجالات العمل، أضافت هيئة كهرباء ومياه دبي إلى سجلها عشر جوائز عالمية ومحلية مرموقة في مجالات الاستدامة والحوكمة الرشيدة والذكاء الاصطناعي والمسؤولية المجتمعية، منذ بداية العام 2020 وحتى الآن.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن نجاحات الهيئة تأتي ثمرة الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للوصول بدولة الإمارات نحو الرقم واحد عالمياً في كافة المجالات. وأشار معاليه إلى أن إنجازات الهيئة ترسخ القدرات التنافسية لإمارة دبي وتعزز مكانتها العالمية على جميع الأصعدة، من خلال الاستعداد للمستقبل بالتخطيط العلمي والابتكار وتوفير بنية تحتية متطورة وفق أفضل المواصفات العالمية، وتقديم خدمات الكهرباء والمياه باستخدام أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية، بما يتناسب مع أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة.

وحصلت الهيئة على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن "فئة المؤسسات الداعمة للتعليم"، عن مبادرة أكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تعد إحدى أهم المبادرات الرائدة في مجال دعم التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، للاستثمار في العقول الشابة وإعداد أجيال مواطنة في التخصصات المهنية.

كذلك نالت الهيئة أهم جائزتين في دورة العام 2020 من جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية التي تقدمها مؤسسة "كامبريدج أي إف أيه" في المملكة المتحدة. وفازت الهيئة بجائزة القيادة في مجال الحوكمة الرشيدة للعام 2020، وحصد معالي سعيد محمد الطاير، جائزة شخصية العام 2020 في مجال الحوكمة الرشيدة والاستدامة. وتؤكد الجائزتين مكانة الهيئة العالمية بوصفها مثالاً يحتذى للمؤسسات على مستوى العالم في مجال الحوكمة الرشيدة، ومواكبة نموذج الحوكمة في الهيئة للتغييرات العالمية المتسارعة بالاستناد إلى أربع ركائز أساسية هي: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والعدالة.

وعن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم، فازت الهيئة بجائزة الاستدامة والإنجازات البيئية والريادة SEAL الأمريكية في فئة المبادرات البيئية.

وتكللت مساعي الهيئة الحثيثة لإشراك جميع أفراد المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة بفوز الهيئة بجائزة Peer البريطانية في فئة الالتزام بالتميز، عن مبادراتها وبرامجها لإشراك المتعاملين، واستخدامها أحدث التقنيات في مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة. وتعد الهيئة أول مؤسسة حكومية تقوم بتحويل مراكز إسعاد المتعاملين التابعة لها إلى مراكز خدمة ذاتية بنسبة 100%، بما يتيح لمتعامليها إجراء جميع معاملاتهم بأنفسهم باستخدام الأجهزة الذكية.

وتتويجاً لنجاحها في تعزيز نمط حياة أكثر سعادة في دبي، وتقديراً لدورها بوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة اجتماعياً، وجهودها لترسيخ مبادئ العطاء والتكافل الاجتماعي والعمل الإنساني حول العالم، فازت الهيئة بجوائز التميز الدولية في المسؤولية المجتمعية في فئات ترشيد المياه، والالتزام المجتمعي والتطوع والشراكات، عن مشروع البنية التحتية المتقدمة لعدادات المياه؛ والمخيم العلاجي "زايد الخير" الذي نظمته الهيئة في جمهورية بنغلاديش؛ ومجمل أعمالها التطوعية التي ترفد جهود التنمية بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية؛ ومبادرة نظام تصاريح البناء في دبي.

وعن موظفها الافتراضي "رمّاس" الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، فازت الهيئة بجوائز الطفرات النوعية في الذكاء الاصطناعي ضمن فئة الابتكار الروبوتي. ويدعم "رمّاس" جهود الهيئة في توفير جميع خدماتها على مدار الساعة عبر العديد من القنوات والمنصات الذكية. وخلال الفترة من يناير 2017 حتى منتصف يونيو 2020، أجاب "رمّاس" عن قرابة 3.6 مليون استفسار، مما يعزز التبني الذكي في الهيئة الذي بلغت نسبته 98% خلال الربع الثاني من 2020. وتوفر الهيئة جميع خدماتها عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

ومنذ العام 2015 وحتى العام 2019، حصدت الهيئة 277 جائزة مرموقة، منها 162 جائزة عالمية و56 جائزة إقليمية، إضافة إلى 59 جائزة محلية. ويعتبر هذا الإنجاز اعترافاً من الجهات المانحة للجوائز والخبراء المختصين، بإنجازات الهيئة وريادتها في المجالات المختلفة ومنها الابتكار، الاستدامة، سعادة المتعاملين، الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي، الحوكمة، الموارد البشرية، الأنشطة الرئيسية، الصحة والسلامة والبيئة إضافة إلى التميز المؤسسي

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