إعادة انتخاب الإمارات لعضوية «الطاقة الذرية»

المصدر: دبي - البيان ووام

أعيد انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) للفترة من 2020 إلى 2022 خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة لهذا العام، وتعكس هذه الخطوة ثقة المجتمع الدولي بالدور البناء للدولة في مهام الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن ريادة الإمارات عربياً من خلال برنامجها النووي السلمي يجعلها الخيار الطبيعي للمساهمة في أعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه في "تويتر": "نبارك فوز الدولة بعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من 2020 إلى 2022 خلال المؤتمر السنوي للوكالة. ريادة الإمارات عربياً من خلال برنامجها النووي السلمي وثقة المجتمع الدولي بالدور البناء للدولة يجعلها الخيار الطبيعي للمساهمة في أعمال الوكالة".

وكانت دولة الإمارات قد شغلت المقعد في السابق من عام 2016 إلى 2018 ومن 2013 إلى 2015 ومن 2010 إلى 2012، ويعد مجلس المحافظين إحدى هيئات صنع السياسات الرئيسة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

توصيات

ويقوم المجلس المؤلف من 35 عضواً بتقييم وتقديم التوصيات إلى المؤتمر العام بشأن البيانات المالية للوكالة وبرامجها وميزانيتها، كما ينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقيات الضمانات وإصدار معايير السلامة الخاصة بالوكالة، وكذلك ينظر المجلس في تقارير التحقق المستمرة مثل تقارير امتثال إيران وكوريا الشمالية.

ثقة

وقال حمد علي الكعبي، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن «انتخاب دولة الإمارات في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ثقة المجتمع الدولي بالدور الفعال للإمارات في عملية صنع السياسة النووية الدولية». وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد التقدير العالمي لجهود الإمارات الناجحة ونهجها المسؤول تجاه تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية.

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