شرطة دبا الحصن تعزز التوعية للوقاية من (كوفيد 19)

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مركز شرطة دبا الحصن الشامل ممثلاً بفرع الشرطة المجتمعية، وبالتنسيق مع بلدية دبا الحصن، سلسلة من المحاضرات التوعوية لشرح طرق وأساليب الوقاية من الإصابة بفيروس (كوفيد 19) لشريحة مهمة من أفراد المجتمع.

ضمت موظفي البلدية من الجالية الآسيوية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة، على وضع خطة توعوية تهدف إلى نشر الوعي بين كل شرائح المجتمع، للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالدولة.

إرشادات

وشملت المحاضرات، التي تواصلت على مدار أسبوع، إرشادات السلامة، والتدابير الاحترازية والوقائية الواجب عليهم اتباعها لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس (كوفيد 19)، كما تضمنت شرحاً وافياً للوائح والقوانين، التي وضعتها الجهات المختصة بالدولة لحماية ووقاية أفراد المجتمع، وتعريفهم بالسلوكيات الخطأ، التي تزيد من خطر انتشار المرض، والإصابة به، وطرق تجنبها لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وأعرب الموظفون عن شكرهم لشرطة الشارقة، على قيامها بدورها وواجبها المجتمعي، وحرصها على صحة وسلامة أفراد الجمهور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز