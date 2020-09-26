«الإمارات لرواد الفضاء» يواصل اختبارات «الدفعة 2»لاختيار رائدين يناير المقبل

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

يواصل برنامج الإمارات لرواد الفضاء حالياً اختبارات المتقدمين لاختيار اثنين من أعضاء الدفعة الثانية للبرنامج، والتي بلغ عدد المتقدمين لها 4300 إماراتي، فيما ستنتهي هذه الاختبارات ديسمبر المقبل ومن ثم الاختيار والإعلان عن اسم رائدي الفضاء المقبلين في يناير 2021، لينضما إلى رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي، لبدء تدريباتهما في مركز «جونسون» للفضاء التابع لوكالة «ناسا».

مراحل متعددة

ومرت اختبارات المتقدمين للبرنامج خلال الشهور الماضية بالعديد من مراحل، حيث تم اختيار 300 متقدم من بين 4300 شخص العدد الإجمالي للمتقدمين، بعد إجراء أول مرحلة من الاختبارات، فيما قل العدد ليصل 100 شخص أو أقل، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة من الاختبارات التي ستصل إلى 50 متقدماً في ديسمبر المقبل، ومن ثم اختيار 2 من بينهم ليصبح لدى الإمارات 4 رواد فضاء، فيما تكونت لجنة اختبارات المترشحين للبرنامج، من الكوادر الوطنية في مركز محمد بن راشد للفضاء، بالإضافة إلى رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي.

وتميزت الدفعة الثانية من البرنامج، بأن أعضاءها أكثر تخصصاً ونوعية، ومعظمهم من الأطباء وأصحاب التخصصات الجامعية الدقيقة، ومنتسبي المؤسسات العسكرية، وهو ما يعكس الأهمية الكبيرة التي يحظى بها برنامج الإمارات لرواد الفضاء، واستقطابه لأفضل الكفاءات، التي تتطلع للمشاركة وترك بصمة لها في مختلف المشروعات الفضائية التي تطلقها الدولة والتي حققت نجاحات نوعية كبيرة خلال الفترة الماضية.

ويعتبر البرنامج الذي أطلقته الإمارات في 2017 بهدف تأسيس البنية التحتية لقطاع الفضاء الإماراتي، من أكثر البرامج إلهاماً وتلبية لطموحات الشباب أصحاب القدرات المتفردة على المستوى العلمي والمهارات الشخصية، كما يعتبر البرنامج أهم مشاريع البرنامج الوطني للفضاء، فيما تقدم للنسخة الأولى للبرنامج 4022 إماراتياً، تم اختيار هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ليكونا أول رائدي فضاء إماراتيين، بينما وصل العدد الإجمالي للنسختين الأولى والثانية 8322 متقدماً، ما يعكس شغف الشباب الإماراتي بقطاع الفضاء.

برنامج مستدام

ويدير مركز محمد بن راشد للفضاء البرنامج الذي يعتبر برنامجاً مستداماً يستهدف تخريج كوادر وطنية من رواد الفضاء بشكل مستمر، ويعتمد أعلى معايير التدريب العالمية في هذا المجال، ويشتمل البرنامج على مراحل تدريب مكثفة يمر فيها المرشحون بمراحل عدة من التدريب، ويحقق برنامج الإمارات لرواد الفضاء الاستراتيجية الوطنية الرامية لتطوير كوادرها العلمية، وإعداد الأجيال القادمة وإيصالها إلى أعلى المستويات العالمية، وتعزيز تطلعاتها لأخذ دور في الاستكشافات العلمية والمشاركة في رحلات الاستكشاف المأهولة.

ويتطلع المركز إلى أن يكون لديه فريق وطني من رواد الفضاء الذين يستطيعون تحقيق طموحات الدولة في هذا المجال، من خلال دعم رؤية الإمارات لبناء مستقبل مزدهر قائم على المعرفة والأبحاث والعلم، وبدء المساهمة في مهمات علمية استكشافية من خلال إعداد الدفعة الأولى والثانية من رواد الفضاء الإماراتيين، فضلاً عن تشجيع وإلهام الأجيال الشابة على دراسة العلوم والتحلي بثقافة الأبحاث وشغف الاستكشاف والابتكار، وترسيخ مكانة الإمارات في قطاع الفضاء على المستوى العالمي من خلال المساهمة في رحلات الفضاء المأهولة.

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