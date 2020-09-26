ملتقى الأهداف العالمية في أبوظبي يناقش تحقيق التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

تستمر فعاليات ملتقى الأهداف العالمية في أبوظبي، الذي يعقد بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعقد سلسلة من جلسات النقاش والحوارات الثنائية لمناقشة واستكشاف الجهود الدولية التي تستهدف تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويتولى المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي تنظيم الملتقى الذي يُعقد للمرة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويصادف الذكرى الـ75 لتأسيس منظمة الأمم المتحدة.

واستضافت أبوظبي، الأربعاء الماضي، جلسة نقاش «إعادة الخضرة العظيمة: إعادة بناء الاستدامة»، التي أدارها دان ميرفي، كبير مذيعي الاقتصاد في قناة «سي إن بي سي»، وشارك فيها عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، وفيفيان شيللر، المدير التنفيذي لمعهد آسبن، وآلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية.

أمن غذائي

وخلال الجلسة، قال عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي: «دفعنا الوباء لنعيد التفكير في مواضيع مرتبطة بالأمن الغذائي والتأثير البيئي اللذين شكلا تحديات كبيرة، جعلتنا بالفعل نعيد النظر ونغير سلوكياتنا في الاستهلاك».

من جانبها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «شهدنا خلال الفترة الأولى من انتشار الوباء تحسناً ملحوظاً في جودة الهواء في أبوظبي، الأمر الذي يؤكد أن للجائحة انعكاساً إيجابياً على البيئة والطبيعة حيث انخفضت الملوثات المتعلقة بالنقل والحركة المرورية بنسبة 60% مما ساهم في زيادة التنوع البيولوجي».

وقال آلان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: «99% من المواد التي نستخدمها قابلة لإعادة التدوير، والتحدي التالي في القطاع الصناعي هو كيف يمكن الدخول إلى حيز التنفيذ والعمل على إعادة تدويرها».

حلول

قال الدكتور طارق بن هندي: «على مدى الأشهر التسعة الماضية شغل قطاع التكنولوجيا الزراعية وموضع دعم الشركات الناشئة المحلية والشركات العالمية التي تتبنى حلولاً تكنولوجية رائدة محور أولوياتنا».

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