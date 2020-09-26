قبول 23 مواطناً لدراسة دبلوم فني الطب الطارئ

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

أكد خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف قبول 23 طالباً مواطناً لدراسة فني الطب الطارئ بالتعاون مع كليات التقنية العليا العام الجاري بهدف تسريع وتيرة التوطين، وتوفير كفاءات مواطنة في مجال الطب الطارئ خلال زمن قياسي لتدعم دور المؤسسة الريادي في الوفاء بتلبية احتياجات دبي من خدمات الرعاية الطبية الطارئة ما قبل المستشفى.

وقال الدراي لـ«البيان»: إنه سيتم تخريج 15 طالباً قبل نهاية العام الجاري، منهم 4 طلاب من حملة البكالوريوس و11 طالباً في الطب الطارئ، لافتاً إلى أن المؤسسة وبالتعاون مع كليات التقنية طرحت عام 2018 برنامجين للطب الطارئ الأول دبلوم الخدمات الطبية الطارئة ومدته سنتان وشهادة فني الطب الطارئ ومدته سنة واحدة فقط، ويتماشيان مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية ويمكن الطلبة بعد إتمام الدراسة والتخرج من الانخراط مباشرة في العمل الميداني، مشيراً إلى أن المؤسسة وضعت معايير لدعم الطلبة مادياً أثناء الدراسة ما يسهل عليهم تحمل أعباء الحياة ويجعل جل تركيزهم على دراستهم النظرية والعملية مع ضمان تعيين الطالب بعد التخرج وتدرجه لاحقاً في وظائف متقدمة ضمن المسار الوظيفي للطب الطارئ.

بكالوريوس

وأوضح أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وبالتعاون مع كليات التقنية العليا أطلقت برنامج بكالوريوس الخدمات الطبية الطارئة منذ عام 2003 ومدة 4 سنوات للحاصلين على الثانوية العامة من المواطنين ذكوراً وإناثاً وتم الاتفاق بين الجانبين مؤخراً على إيقاف برنامج البكالوريوس للطلبة الجدد على أن يكون الدارسون الحاليون والمتوقع تخرجهم في عام 2021 هم آخر دفعة من برنامج البكالوريوس، وتطبيق البرنامجين الجديدين بداية من العام الدراسي المقبل 2018 ــــ 2019.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إن المؤسسة تهدف إلى استقطاب المزيد من الطلبة المواطنين إلى مهنة الإسعاف ودراسة الطب الطارئ وتمكينهم من التمتع بأفضل المهارات والإمكانات العلمية والعملية في هذا المجال ودعم الجهود لإعداد الكوادر الوطنية في هذا المجال وفق أرقى المعايير الدولية ولم تجد المؤسسة أفضل من كليات التقنية العليا لتكون شريكاً أساسياً في هذه الجهود الوطنية تعزيزاً لاستراتيجية حكومة دبي ورؤيتها 2021.

تخصص حيوي

ولفت إلى أنه تم التنسيق بين المؤسسة وكليات التقنية العليا لتكون الجهة العلمية والأكاديمية التي تمنح الطالب هذا الدبلوم الذي يتوافق مع توجهات المؤسسة وسياستها وعملها الأساسي، وتخصص الخدمات الطبية الطارئة من التخصصات المهمة والنادرة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل ورؤية المؤسسة الرامية إلى تقديم خدمات إسعاف عالية الجودة، وتعزيز التوطين في مهنة الإسعاف.

كما أوضح الدراي أن الاتفاقية المبرمة بين إسعاف دبي وكليات التقنية العليا تنص على تدريس ومنح درجة الدبلوم في الخدمات الطبية الطارئة لطلبة الثانوية العامة، الذين سيلتحقون بالبرنامج، وفق القوانين المعمول بها في كليات التقنية وينجزون ساعات البرنامج المعتمدة، ومدة البرنامج سنتان دراسيتان تشملان دراسة أكاديمية وتدريباً عملياً متخصصاً، وذلك ضمن برنامج رعاية يشمل امتيازات ومكافآت مجزية، ويؤدي إلى توظيف الطلبة عند التخرج في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مع إمكان إكمال الدراسة حسب عقد الرعاية في برنامج البكالوريوس، وفقاً لرغبة الطالب وموافقة المؤسسة.

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