شرطة بيلاروسيا تثمّن التعاون التدريبي مع أكاديمية سيف بن زايد

المصدر: أبوظبي - البيان

تلقت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية رسالة شكر من القائد العام لشرطة بيلاروسيا، مثمناً فيها العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين، وجهود تعزيز التعاون التدريبي بين الجهتين.

وتسلم الرسالة العميد ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية لدى استقباله في مكتبه المستشار ليانيد هولوب الملحق الأمني البيلاروسي.

ورحبت الأكاديمية بالضيف، وقدمت له الشكر على جهوده الحثيثة في تعزيز وتطوير التعاون الأمني والتدريبي بين الجانبين.

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