جهود نوعية لأبطال خط الدفاع الأول في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

تبذل فرق الفحص الميداني من خط الدفاع الأول في رأس الخيمة جهوداً نوعية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تكثيف الكشف المبكر عن الفيروس، مواصلين الليل بالنهار للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وأكدت مهرة محمد بن صراي مسؤولة الدعم اللوجستي الخارجي والفحص الميداني والرفاهية في المستشفى الميداني بمنطقة رأس الخيمة الطبية، أن فريق العمل يبدأ مع آخر فحص، بوضع خطط اليوم التالي وموقع الفحص وموعد استقبال المراجعين، والذي يبدأ من الساعة السابعة صباحاً، مؤكدة أن جميع الفرق على قلب واحد بفضل توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودعم قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في توفير كل احتياجات الفرق الميدانية لضمان سلامة أفراد المجتمع.

وعملت بن صراي، منذ بداية الجائحة على تنظيم المبادرات التي استهدفت راحة ووقاية المرضى من الانتقال إلى المستشفيات، من خلال مبادرة توصيل الأدوية لمنازل المرضى، والتي شهدت تكاتف ومشاركة من مختلف أبناء الوطن كمتطوعين لدعم المبادرة، بالإضافة لمبادرة التبرع بالدم لمرضى المستشفيات، مؤكدة أننا في بلد لا يعرف المستحيل، فنحن أبناء زايد العطاء نقف يداً بيد لخدمة دولة الإمارات وقيادتها وشعبها وبإذن الله سننتصر.

تحفيز

وبعيداً عن الأضواء يواصل أحمد عبد الهادي الأحمد مسؤول مركز الفحص المبكر في مدرسة الشيخ سعود التعليمية الخيرية بمنطقة المعيريض، وفريقه، عمل لا يكاد ينقطع لأكثر من 10 ساعات يومياً تمتد لساعات متأخرة من الليل، مؤكداً، نقف احتراماً لقيادتنا الرشيدة التي تستحق كل الشكر لدورها المتواصل في تحفيز أبناء الدولة على مواصلة الجهود والعمل في خدمة الوطن، وحماية المجتمع من مخاطر فيروس «كوفيد 19».

مسؤولية

وأكدت شيخة راشد بن رشيد تنفيذي رئيس إسعاد المتعاملين بمنطقة رأس الخيمة الطبية، أن وفاة ابن شقيقتي كان السبب في رؤية أسرتي بعد غياب 4 أشهر عنهم، بعدما استأجرت شقة بعيداً عنهم، منذ بداية مشاركتها ضمن صفوف الخط الأول ضد فيروس «كوفيد 19»، حيث خصصت سيارتها الخاصة لتوصيل أدوية المرضى إلى المنازل، لتتولى في شهر مارس مسؤولية الإشراف على أحد فنادق العزل، ومتابعة إحصائيات دخول وخروج المرضى على مدار 24 ساعة يومياً وتصنيفهم لإعداد تقرير يومي بعدد الإصابات والشفاء.

تكاتف

وقال سلطان محمد الشامسي، إداري اتصال حكومي بمنطقة رأس الخيمة الطبية، المشرف على أحد مراكز الفحص المبكر، إن ما نقدمه بشكل عام يعد جزءاً من مسؤوليتنا الوطنية تجاه دولتنا الغالية وقيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل سلامة مواطنيها ومقيميها، مؤكداً أن «كوفيد 19»، أظهر أجمل ما بداخل أبناء الوطن بتحويل المحنة إلى منحة، بتكاتفهم وقوة تحملهم في سبيل حماية المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين من مخاطر الفيروس عبر الكشف المبكر لحملات الفحص الميداني.

منصة

تقدم منصة الطبيب الافتراضي في مركز المنار مول برأس الخيمة، خدمات وزارة الصحة ووقاية المجتمع لمرتادي المركز التجاري والراغبين في الفحص الميداني ضد فيروس «كوفيد 19»، من خلال التواصل المرئي المباشر مع الأطباء عن بُعد للاستفسار عن الأمراض والمشكلات الصحية التي يرغبون في الحصول على إجابة عنها.

وتمتاز المنصة بسهولة التواصل مع الطبيب المختص والحصول على الإجابة عن الاستفسار، حيث تتضمن المنصة 4 شاشات تفاعلية تحوي تصنيفات مبوبة عن فئات الأمراض، وبعد اختيار الفئة يمكن إجراء اتصال مرئي مع أحد الأطباء الأخصائيين عن بُعد، دون تلامس للشاشة، حيث يتم فتح قناة التواصل عبر تحريك اليد أمام جهاز الاستشعار ليتم بدء طرح الأسئلة والحصول على الاستشارة بلغات عدة.

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