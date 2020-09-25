اقتصادية دبي تخالف 14 منشأة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: وام

أعلنت اقتصادية دبي انها خالفت أمس 14 منشأة ووجهت تنبيهاً لـ 5 منشآت أخرى لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية للحد من كوفيد-19.

وأوضحت أن المنشآت ال 14 توزعت ما بين منشآت في قطاع التجزئة، تجارة المستلزمات الطبية، الصرافة، الشحن، وإدارة تسويقية، كما تنوعت مواقع المنشآت المخالفة لتشمل عددا من مراكز التسوق، إلى جانب مناطق عيال ناصر، الضغاية، الخبيصي، رقة البطين، والقرهود. وتركزت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة على عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين.

وفيما يخص المنشآت الخمس الأخرى فقد وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لـها بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 634 منشأة.

ياتي ذلك في إطار جولات فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد.

وشددت اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية والتي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر آبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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