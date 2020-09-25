رئيس وزراء اليونان يستقبل عبدالله بن زايد

المصدر: وام

استقبل كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي والوفد المرافق له بحضور نيكوس دندياس وزير خارجية اليونان.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ومنها القطاع الصحي بالإضافة إلى العلوم والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة والنفط.

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا وإيران.

واستعرضا تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وسبل مواجهة تداعياته بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح للمرض.

كما استعرض الجانبان معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل ودورها في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد سموه ورئيس وزراء اليونان على العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين وقيادتهما والعمل المشترك من أجل تأسيس شراكة استراتيجية وتعزيز التعاون في المجالات كافة.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم لجمهورية اليونان الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل كيرياكوس ميتسوتاكيس سموه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التطور والازدهار.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على علاقات الصداقة التاريخية الإماراتية اليونانية، مؤكدا تطلع دولة الإمارات إلى تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه رحب كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان بزيارة سموه والوفد المرافق، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة ودورها في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتنمية التعاون المشترك في العديد من المجالات.

حضر اللقاء سعادة عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.

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