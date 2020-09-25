توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصةً غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - ان الرياح جنوبية شرقية - شمالية وشمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً..و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:19 والمد الثاني عند الساعة 20:19 الجزر الأول عند الساعة 12:59 و الجزر الثاني عند الساعة 04:23.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:35 و المد الثاني عند الساعة 07:23 و الجزر الأول عند الساعة 12:26 و الجزر الثاني عند الساعة 00:15.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 28 90 20

دبــي 41 30 90 15

الشارقة 43 25 85 20

عجمان 43 29 85 25

أم القيوين 42 22 85 25

رأس الخيمة 43 23 80 15

الفجيرة 38 28 65 10

العين 42 29 45 10

ليوا 47 23 95 10

الرويس 36 26 90 30

السلع 37 26 85 25

دلما 37 30 85 45

طنب الكبرى 37 29 85 45

طنب الصغرى 37 29 85 45

أبو موسى 37 30 85 45

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