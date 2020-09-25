شرطة رأس الخيمة تضبط 820 مركبة مهجورة ومهملة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

واصلت إدارة المرور والدوريات حملتها الميدانية لرصد المركبات المهجورة والمهملة تحت شعار "معاً لبيئة مستدامة"، حرصاً على الحد من المركبات المهجورة والمهملة، وبناءً على توجيهات سعادة اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، الرامية إلى ضمان بيئة مستدامة، لتعزيز الأمن والأمان في إمارة رأس الخيمة.

وأوضح العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، المدير العام للعمليات المركزية، استمرار فرق عمل مرور شرطة رأس الخيمة في رصد المركبات المهجورة والمهملة التي تشوِّه المظهر العام في الطرق والأحياء وأمام الورش والكراجات.

وحرصاً على تحقيق بيئة مستدامة خالية من التشويه تعكس الوجه الحضاري للإمارة، التقى العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، فريق رصد المركبات المهجورة والمهملة في ميدان العمل بساحة حفظ المركبات، حيث تم التأكيد على أعضاء فريق الرصد بمواصلة الجهود لرصد هذه المركبات التي تشوه المظهر العام، وتطبيق الإجراءات القانونية المرورية المتبعة بشأنها.

وأكد العميد الحميدي أن مبادرة رصد المركبات المهجورة والمهملة، التي انطلقت بتاريخ 5 يوليو الماضي، أسفرت عن ضبط 820 مركبة في مختلف ميادين الإمارة، وتستهدف هذه المبادرة تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة الداخلية الرامي إلى تعزيز الأمن والأمان، من خلال الحد من الظواهر والمناظر التي قد تؤثر سلباً في المظهر الحضاري والسياحي للإمارة.

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