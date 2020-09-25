مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص اعتباراً من اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

يدخل اليوم حيز التنفيذ المرسوم الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

ونص المرسوم على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذي قيمة متساوية. وتسهم التعديلات الجديدة في تعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً في المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.

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