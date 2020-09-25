علاقات البلدين في ندوة لـ«زايد للدراسات»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز، أمس، ندوة افتراضية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، بعنوان «العلاقات التاريخية والحضارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية».

شارك في الندوة الدكتور نايف بن علي السنيد الشراري الأستاذ في جامعة الجوف في المملكة العربية السعودية، ومحمد إبراهيم الحمادي رئيس تحرير صحيفة الرؤية، وأدار الحوار المستشار الإعلامي علي الشامسي.

وحضر الندوة سعيد المناعي مدير إدارة الأنشطة في نادي تراث الإمارات، وعدد من الضيوف.وأكدت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث - في كلمتها الافتتاحية - أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قوية، وأخوية راسخة، وتحرص قيادتا البلدين على تعزيزها والارتقاء بها إلى أعلى المستويات، موضحة أن الندوة تأتي في سياق احتفال الدولة باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية، وفي إطار اهتمام نادي تراث الإمارات بالتاريخ الخليجي، لدعم أواصر التعاون الإماراتي الخليجي.

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