ناعمة المنصوري: خطوة مهمة تعكس الجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت ناعمة المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن دخول مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص حيز التنفيذ بدءاً من اليوم، يمثل خطوة مهمة تعكس الجهود الكبيرة للقيادة الرشيدة وريادة الإمارات في تمكين المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً إلى جانب أخيها الرجل في مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت، إن هذا المرسوم يشكل علامة مضيئة في مسيرة وطن الإنجازات، والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز مشاركة وحضور المرأة الإماراتية في القطاع الخاص الذي يزخر بالفرص الواعدة التي تواكب توجهات وطموحات الدولة للخمسين عاماً المقبلة نحو مستقبل مزدهر ومشرق يضمن تكافؤ الفرص للجميع في وطن الفرص الإمارات.

دعم

وأشارت إلى أن دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» للمرأة الإماراتية، إضافة إلى إطلاق سموها الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 «تمكين..مشاركة.. ريادة» للحفاظ على استدامة إنجازات المرأة في الدولة والاستمرار في بناء قدراتها؛ أسهم في تعزيز حضور المرأة في كافة الوظائف والقطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية لاسيما في مجال التوازن بين الجنسين.

وعبّرت عن فخرها بالقوانين والتشريعات والسياسات والمبادرات الملهمة التي أصدرتها الإمارات لتعزيز تكافؤ الفرص بين الجميع من خلال بيئة تشريعية توفر للمرأة الفرصة والإمكانية للمشاركة في جميع فرص العمل، والذي تجلى في تحقيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل لتتصدر الإمارات العديد من المؤشرات العالمية المتعلقة بتمكين المرأة.

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