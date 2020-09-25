الإمارات نموذج يحتذى عالمياً في تمكين النساء

المصدر: دبي - البيان

قال لالو سامويل رئيس مجلس الإدارة، مدير عام مجموعة كينغستون القابضة، إن الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به عالمياً في عملية تمكين المرأة، وضمان كافة حقوقها، والارتقاء بمكانتها على مختلف الصعد، من خلال تسخير كافة الإمكانات لها، لتأخذ دورها المتميز في المجتمع، ويؤكد المرسوم على حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على توفير كل مقومات النجاح للمرأة، من خلال التشريعات والسياسات والمبادرات الداعمة، التي تكفل تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، وتقدم لها المزيد من الدعم، لإثبات قدراتها وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن المرأة حظيت بدعم ومساعدة فعلية، ومساواة كاملة بينها وبين الرجل في الإمارات، فقد تحقق في الإمارات التوازن بين الجنسين، وأصبحت المرأة موجودة في كل الوظائف الفنية والمهنية، وفي كل القطاعات الحكومية والخاصة، وأثبتت جدارتها في الدفع بمسيرة التنمية في البلاد، إلى مستويات متقدمة، ويمثل هذا المرسوم بقانون، تتويجاً لهذه المسيرة، وخطوة مهمة نحو توسيع نطاق مشاركة المرأة في مختلف مجالات العمل، وتحفيزها على العطاء والابتكار، وتطوير مهاراتها وقدراتها بشكل متواصل.

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