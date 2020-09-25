لا بلاستيك بمخابز وبقالات رأس الخيمة بدءاً من سبتمبر 2021

المصدر: رأس الخيمة- البيان

كشفت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، عن تطبيق مبادرات رأس الخيمة خالية من البلاستيك، بناء على توصيات ومخرجات الاجتماع التعريفي، الذي عقدته الهيئة مع أصحاب المخابز والسوبرماركت في الإمارة، لمناقشة القرار وطرحه أمام المعنيين للنظر إلى وجهة نظرهم، والعمل على دراسة متطلباتهم واحتياجاتهم لتنفيذ هذه المبادرة بشكل متكامل بحلول في سبتمبر 2021، والتي ستسهم في تقليل البصمة البيئية وحماية الأنظمة البيئية.

وأوضح الدكتور سيف الغيص مدير عام الهيئة، خلال الاجتماع الذي حضره ما يقارب 150 مشاركاً من أصحاب مخبز وسوبرماركت والعاملين فيهم، تم طرح المبادرة ومناقشتها والبحث عن أفضل سبل التعاون من أجل تطبيقها في الإمارة، حيث تتضمن أهداف المبادرة مواكبة توجهات الدولة لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية وتقليل البصمة البيئية وحماية الأنظمة البيئية.

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