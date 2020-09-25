«النقل المتكامل» يباشر تنفيذ أحكام لائحة التحويلات المرورية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أنه سيبدأ اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، تطبيق أحكام اللائحة التنظيمية للتحويلات المرورية في إمارة أبوظبي، وذلك في خطوة تهدف إلى تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالطرق والخدمات، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية، وبما يضمن أعلى درجات السلامة المرورية، وتجنب تعرض الجمهور من مستخدمي الطرق والعاملين في التحويلات المرورية للمخاطر.وتبدأ المرحلة الأولى، بتطبيق اللائحة التنظيمية في مدينة أبوظبي، على أن تدخل هذه اللائحة حيّز التطبيق في منطقتي العين والظفرة، بداية العام المقبل.

وتنظم اللائحة العمل بحرم الطريق، في ما يتعلق بأعمال التحويلات المرورية في الإمارة، كما تحدد اللائحة القواعد التنظيمية والإجراءات والشروط اللازم اتباعها عند تنفيذ تلك الأعمال، وتتضمن المخالفات والغرامات.

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