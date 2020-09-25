شرطة أبوظبي تخالف 1672 غير ملتزمين بالإجراءات

المصدر: أبوظبي - البيان

حرر قسم الشرطة السياحية 1672 مخالفة خلال شهرين بحق غير الملتزمين بإجراءات الوقاية الاحترازية من انتشار فيروس «كورونا» في مراكز التسوق التجارية والشواطئ، وشملت المخالفات عدم ارتداء الكمامات وعدم مراعاة التباعد الجسدي علاوة على التجمعات.

وأكد العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على تطبيق القانون وقرارات النائب العام في التزام الجمهور بإجراءات السلامة العامة والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، حفاظاً على سلامة وصحة المجتمع.

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