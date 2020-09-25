«اقتصادية دبي» تخالف 24 منشأة تجارية وتنبه 5 أخرى

المصدر: دبي - البيان

نفذت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، 684 زيارة وجولة رقابية تفتيشية على عدد من المراكز المفتوحة، ومراكز التسوق، في مختلف أنحاء الإمارة، بهدف ضمان التزام جميع المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19». وتم خلال الجولات، مخالفة 24 منشأة تجارية، 17 منها بسبب عدم التزام العاملين فيها بارتداء الكمامات، و7 منشآت لعدم الالتزام بإجراءات التباعد الجسدي، وشملت المخالفات، منشآت عاملة في قطاع التجزئة، مجمع استهلاكي، تجارة عامة، تجارة الإلكترونيات، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة الملابس الجاهزة، تجارة العطور، تجارة قطع غيار المكيفات، وتجارة الأحذية، وتوزعت المنشآت المخالفة على مواقع: «الممزر، السبخة، نايف، محيصنة 4». إلى جانب عدد من المراكز التجارية. وإلى جانب ذلك، قامت فرق التفتيش الميداني، بالتنبيه على 5 منشآت أخرى، وذلك بسبب عدم وضعها لملصقات التباعد الجسدي، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، 655 منشأة.

مكتسبات

وأهابت «اقتصادية دبي»، بمختلف فئات وشرائح المجتمع، ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، والذي أسهم بدوره في العودة التدريجية لممارسة الأنشطة التجارية، وصولاً إلى فتح كافة القطاعات، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد بشكلها الطبيعي. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين. ودعت «اقتصادية دبي» مختلف فئات الجمهور، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق «مستهلك دبي».

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