مخالفة سيدة نظمت حفلاً في منزلها واستدعت إعلاميين وفنانة

المصدر: دبي - البيان

أصدرت القيادة العامة لشرطة دبي، مخالفة بقيمة 10 آلاف درهم بحق سيدة عربية تعمل مهندسة ديكور، نظمت حفلاً خاصاً في منزلها دون مراعاة لاشتراطات السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وإجراءات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، بمشاركة مجموعة من الإعلاميين وفنانة عربية، وذلك بعد أن نشر أحدهم مقطع فيديو على موقع للتواصل الاجتماعي لفعاليات الحفل.

تصوير

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، «أن شرطة دبي استدعت السيدة بعد انتشار مقطع الفيديو، وأصدرت بحقها المخالفة المالية عملاً بالقرار الصادر من النائب العام للدولة».

وشدد العميد الجلاف على أن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توّقع في بندها الرابع توقع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العزب.

مشاركة

وأشار العميد الجلاف إلى أن شرطة دبي استدعت الإعلاميين والفنانة الذين شاركوا في الحفل لتطبيق قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية بحقهم، والتي توقع غرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم على المشاركين في التجمعات أو الاجتماعات أو الحفلات المُخالفة للإجراءات الاحترازية الوقائية.

لا تهاون

أكد العميد جمال الجلاف أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض، داعياً أفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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