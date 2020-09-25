بلدية دبي تغلق 4 صالونات ومطعماً ومطبخاً شعبياً

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي 4 صالونات ومطعماً ومطبخاً شعبياً، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وذلك من خلال زيارات رقابية، نفذها مفتشو البلدية على 2584 مؤسسة، خلال 23 سبتمبر الجاري.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن تحرير 39 مخالفة، وتوجيه 63 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 96%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2476 مؤسسة.

متابعة

وتحرص بلدية دبي على متابعة جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي اتخذتها في وقت سابق، وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات، ومن أبرزها التباعد الجسدي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات. وتقوم بلدية دبي بمتابعة هذه الإجراءات، من خلال فرق التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

اشتراطات

ويقوم مفتشو بلدية دبي بالتدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، والتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض ضمن درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع عدم حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات.

كما تدقق البلدية على مختلف المؤسسات الغذائية في الإمارة باختلاف أنشطتها، ويتم التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في مرحلة إعادة فتح الصالونات الرجالية والنسائية من بينها: «ضرورة زيادة دورية التنظيف والتطهير، والتركيز على مقابض الأبواب والسلالم، ومناضد أجهزة دفع النقود، وأجهزة التحكم بجهاز التلفزيون وأجهزة التكييف، وكذلك التركيز على كراسيّ الحلاقة وطاولات تقديم الخدمة «قبل وبعد الخدمة»، وعلى جميع الأدوات والأجهزة والمواد المستخدمة، وأحواض غسيل الأيدي والشعر، والأرفف والأدراج والخزائن، وكذلك تنظيف وتعقيم دورات المياه.

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