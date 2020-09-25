«خليفة الطبية» تكرم شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، وفداً من مدينة الشيخ خليفة الطبية برئاسة الدكتور إيريك واسبيرغ المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان، وحضور الدكتور فوزي الأيوبي المدير الفني لمدينة الشيخ خليفة الطبية بعجمان، وصالح الجنيبي مدير إدارة الاتصال الحكومي والتسويق والإعلام، لتقديم الشكر والتقدير وتكريم شرطة عجمان على التعاون الإيجابي والمثمر.

وتقدم الوفد بجزيل الشكر والامتنان لشرطة عجمان وقيادتها على الجهود المتميزة التي بذلتها شرطة عجمان والتعاون مع مدينة خليفة الطبية خلال الفترة الماضية، وخصوصاً خلال جائحة «كورونا» والتي كان لها دور كبير في مكافحة انتشار المرض والسعي لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة.

وتسلم اللواء الشيخ سلطان النعيمي درع التكريم من الوفد معبراً عن شكره وامتنانه لهم على اللفتة الطيبة، وأكد عمق العلاقة وصدق التعاون في مختلف المجالات وخصوصاً خلال جائحة «كورونا»، والتي أثبتت فيها مدينة الشيخ خليفة الطبية مكانتها في صفوف خط الدفاع الأول وقدرتها وإمكانيتها على التعامل مع الظروف الطارئة.

وأكد أن ما تقوم به شرطة عجمان يعزز دورها الأمني والمجتمعي مع كافة قطاعات المجتمع وهو واجب وطني يعزز جودة الحياة، متمنياً لإدارة مدينة خليفة الطبية التوفيق في مسيرتها المهنية.

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