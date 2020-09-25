الإمارات حققت قفزة في حماية الملكية الفكرية

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية أن الإمارات حققت قفزة نوعية في السنوات الأخيرة في حماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الجمعية حرصت على الدوام وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على زيادة الوعي لمجتمع الإمارات في المجالات الفكرية من خلال تحقيق الوقاية من جرائم الملكية الفكرية وإذكاء الوعي بحقوق الملكية الفكرية والمشاركة في المحافل الدولية والإقليمية ذات العلاقة.

وأفاد العبيدلي بأنه وفي ظل التحديات الأخيرة المتمثلة بانتشار جائحة «كوفيد 19» حرصنا على استمرارية برامجنا بنسبة 100% وتبني أسلوب تكنولوجي حديث في التعامل مع دوراتنا وورش عملنا ومنها: «أسبوع الملكية الفكرية الإلكتروني ودبلوم خبير ملكية فكرية ومؤتمر المرأة»، ونوه بأن جمعية الإمارات للملكية الفكرية تتطلع إلى الاستمرار في التعاون المستدام مع الويبو في الارتقاء بمستوى متميز في الملكية الفكرية في الإمارات وفي المنطقة.

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