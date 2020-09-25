«الداخلية» و«الأمن العام الصينية» يتبادلان الخبرات في مواجهة الجائحة

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت لجنة تفعيل التعاون بوزارة الداخلية ورشة عمل افتراضية، مع وزارة الأمن العام الصينية، عبر تقنية الاتصال المرئي، لتبادل أفضل التجارب والممارسات، ومناقشة الإجراءات المتخذة والجهود المبذولة لمواجهة جائحة «كورونا».

وتم خلال الورشة استعراض الإجراءات، التي تتخذها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمواجهة جائحة «كورونا»، والإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة الموظفين والأمن العام وسلامة المجتمع.

واستعرض الجانب الصيني تجربتهم في مجال مواجهة جائحة «كورونا»، وسبل تعزيز التعاون الدولي بين وزارة الداخلية وجمهورية الصين.

مشاركة

وشارك في الورشة من جانب وزارة الداخلية العميد الدكتور علي سنجل من الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي، والعميد ركن الدكتور علي سالم الطنيجي مدير عام العمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية، والعميد الدكتور جمال سيف فارس رئيس لجنة تفعيل التعاون مع وزارة الأمن العام الصينية، والعميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة رئيس لجنة الجاهزية واستمرارية الأعمال بالوزارة، والعقيد حمد عبدالله النيادي مدير مديرية شرطة العاصمة بشرطة أبوظبي.

وشارك من جانب وزارة الأمن العام الصينية ليا وجين رونغ المدير العام لمكتب التعاون الدولي، ويانغ دونغ وي نائب المدير العام لمكتب التعاون الدولي، ولي يان هونغ مدير إدارة شؤون آسيا وأفريقيا بمكتب التعاون الدولي، وعدد من المسؤولين بوزارة الأمن العام.

تحديات

وقال العميد الدكتور جمال سيف فارس: «إن هذه الورشة تأتي تأكيداً على عمق العلاقات، التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية الصين، لافتاً إلى وجود تحديات أمنية كبيرة، تواجهها جميع دول العالم، وهذا يتطلب منا ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق في ما بيننا للتصدي لهذه التحديات ومواجهة الجرائم بكل أشكالها وصورها».

حرص

أكد المدير العام لمكتب التعاون الدولي في وزارة الأمن العام الصينية حرصه على توطيد وتعزيز العلاقات بين الصين والإمارات في مجال مكافحة فيروس «كورونا» وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال.

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