«جزيرة ياس» تتزين بالأخضر

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية في أبوظبي، باليوم الوطني السعودي، بإضاءة معالمها المميزة باللون الأخضر، وتنظيم عرض ألعاب نارية لمشاركة الشعب السعودي بالاحتفال بهذه المناسبة.

واستمتع زوار جزيرة ياس بمشهد إضاءة واجهة عالم فيراري أبوظبي وأفعوانية طيران الأبطال المميزة، وأفعوانية بانديت بومبر واللؤلؤة العملاقة الشهيرة في ياس ووتروورلد، وبرج المياه في عالم وارنر براذرز أبوظبي، وواجهة «كلايم أبوظبي»، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني للمملكة. وشهدت الجزيرة فعالية للألعاب النارية التي جرى بثها مباشرة على منصات التواصل الاجتماعي، واستمتع المقيمون في الإمارات بعروض حصرية مثل «الدخول المجاني لمن يرتدون الأخضر».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز