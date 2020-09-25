عروض ترويجية وفعاليات عائلية حصرية في دبي

المصدر: دبي- البيان

شارك سكّان دبي أجواء السعادة والبهجة مع مواطني المملكة العربية السعودية، عبر مجموعة واسعة من الأنشطة الاحتفالية والترفيهية وتجارب التسوق، التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة. ويمكن للعائلات ومجموعات الأصدقاء الراغبين بالاحتفال بهذه المناسبة اختيار الهدايا، التي تناسب أذواقهم والاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات والأنشطة المليئة بالمرح في مختلف المتاجر ومراكز التسوق والمعالم والوجهات الشهيرة في دبي.

ورحب السركال أفنيو، بالزوار ضمن مساحة «تماشي»، التي تستضيف مجموعة مميزة من الأزياء التقليدية والأعمال الفنية وغيرها. كما تقدّم الوجهة تشكيلة حصرية من الأزياء الأنيقة المُصممة خصيصاً، وسيحصل المتسوقون على خصم بقيمة 750 درهماً عند إنفاق 1500 درهم في المتجر. وترحب كل من سيتي ووك وذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس ولا مير بالمواطنين السعوديين، وسكان دبي لاستكشاف مجموعة حصرية من العروض الترويجية على مختلف المنتجات في جميع المتاجر العائلية والوجهات الترفيهية حتى 26 سبتمبر.

ويشهد فندق موڤنبيك جراند البستان دبي عودة السهرات العربية من سبوت لايت اليوم 25 سبتمبر، ويعود نادي الكوميديا الشهير ذا لافتر فاكتوري إلى خشبة المسرح مع عرض «إنفكتد وذ هابنس» الكوميدي الشائق، وأقيم في فندق جراند ميلينوم برشا هايتس أمس، ويقام في هيلتون دبي جميرا بيتش اليوم. وتقدم مجموعة من العلامات التجارية عروض حصرية وتخفيضات تتراوح مابين 20 إلى 70 % بمناسبة اليوم السعودي، ومن ضمن العلامات التجارية التي أعلنت عن ذلك "باث آند بودي ووركس" ومتجر الأكسسوارات كليرز وعلامة جستيس، وفروع علامتي فيجن إكسبرس وسولارس في دبي، ومتاجر مكياجي ومتاجر «آرو» في الواحة مول ومتاجر كولر بلس للأزياء الرجالية، ومتاجر العربية للعود ونخبة العود، وعلامة «نكست»، وأمريكان إيجل أوتفترز في دبي و«باندورا» للمجوهرات وعلامة أزياء الأطفال «كارترز» وسكور برذرز، وعلامة نوتيكا وستيڤ مادن وكارين ميلن، وجوهرة للمُجوهرات، وريفولي.

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