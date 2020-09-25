7.8 ملايين سائح سعودي زاروا دبي في 5 سنوات

المصدر: دبي - لؤي عبدالله، أبوظبي - رامي سميح

شكلت الوجهات السياحية الإماراتية على مدى السنوات الماضية واحدة من أهم الخيارات للعائلات السعودية لا سيما خلال الإجازات الأسبوعية والأعياد الوطنية والعطل الدراسية وأيضاً سياحة الأعمال، حيث بلغ عدد الزوار السعوديين، الذين زاروا دبي وأبوظبي في غضون السنوات الخمس الماضية نحو 8.6 ملايين نزيل فندقي موزعين بواقع 7.84 ملايين نزيل في دبي و764.38 ألف نزيل فندقي في أبوظبي، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي. وقال خبراء ومختصون في القطاع السياحي، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، إن تدفق العائلات السعودية إلى المرافق السياحية في مختلف أنحاء الإمارات ونشاط العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين انعكس على حركة النقل الجوي، حيث وصل عدد الرحلات الأسبوعية بين الإمارات والسعودية قبل جائحة «كورونا» إلى أكثر من 600 رحلة بين المطارات في البلدين، وكانت تصل نسب إشغال الرحلات في كثير من مواسم الأعياد إلى أكثر من 90%.

معالم سياحية

قالت أمينة أحمد، عضو المجلس التنفيذي بالمركز العربي للإعلام السياحي، إن تنوع الخدمات السياحية في الإمارات وجودة مرافقها، إلى جانب سهولة الوصـول إلى الدولة ورواج سيـاحة الأعمال والتسـوق فيـها والترفيه، فضـلاً عن احتضانها معالم سياحية مهمة، تشكل جميعها عناصر جذب عامة للسياح من مخـتلف بلدان العـالم بما فيها السائح السعودي، حيث تحرص المرافق السياحية على تقديم خدمات نوعية للسياح، تلامس بيئاتهم المحلية. وأضافت أن الموقع الجغرافي القريب إلى جانب عوامل اللغة والدين والعادات والتقاليد المشتركة من أهم العوامل التي تجعل الإمارات مفضلة عن غيرها عند العائلات السعودية، إلى جانب الاهتمام الخاص الذي تحظى به العائلات السعودية عند وصولهم إلى المطار، فضلاً عن عدم حاجتهم إلى تأشيرة دخول.

علاقات تاريخية

وقال الخبير السياحي إسماعيل إبراهيم، المدير العام لفندق رمادا داون تاون أبوظبي، إن العلاقة التاريخية بين الإمارات والسعودية انعكست على العلاقات السياحية بين البلدين، إذ يعتبر السوق السعودي من الدعائم التاريخية للقطاع السياحي في الإمارات، وخلال العقود الماضية جاء السوق السعودي في مراكز متقدمة من حيث أهم الأسواق المصدرة للسياح إلى الإمارات. وتوقع أن تشهد أعداد السياح السعوديين خلال السنوات المقبلة المزيد من النمو في ظل مواصلة الإعلان عن المشاريع السياحية وافتتاح معالم سياحية جديدة.

50 %

تسعى دبي إلى توسيع حصتها في السوق السعودي مستفيدة من قوة شبكة المواصلات الجوية والبرية التي تربط بين البلدين بهدف تحقيق استراتيجيتها السياحية، التي تهدف إلى استقطاب 23 إلى 25 مليون زائر بحلول عام 2025، واستحوذ السوق السعودي على أكثر من 50% من مجمل عدد الزوار الخليجيين، الذين زاروا دبي خلال الـ 5 سنوات الماضية.

17 %

استقبلت فنادق أبوظبي نحو 43.013 ألف نزيل فندقي سعودي في الربع الأول بزيادة 17% مقارنة بنحو 36.78 ألف نزيل في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل عدد ليالي الإقامة للنزلاء السعوديين في فنادق الدولة لنحو 99.6 ألف ليلة في الربع الأول بنمو قدره 16%. وتزايدت أعداد النزلاء السعوديين في فنادق الدولة خلال الأعوام الماضية لترتفع بنسبة 20% في غضون 5 سنوات من 135 ألف نزيل في 2015 وصولاً إلى 163 ألف نزيل في 2019.

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